Москва, 4 апреля, 2017, 01:05 — ИА Регнум.



Евгений Евтушенко

Скончавшийся 1 апреля поэт Евгений Евтушенко будет похоронен 12 апреля в подмосковном посёлке Переделкино. Об этом сообщил ТАСС друг семьи поэта Михаил Моргулис.

По его словам, ранее похороны были запланированы на воскресенье, 9 апреля, однако дату было решено перенести в связи с праздником Вербное воскресенье.

Сообщается, что в США прощание с Евгением Евтушенко состоится 5 апреля, после чего тело поэта будет доставлено на Родину. Гражданская панихида в Москве пройдёт 9 апреля в Доме литераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Евтушенко скончался в возрасте 85 лет от рака. Онкологическое заболевание было диагностировано ему ещё около шести лет назад — поэт перенёс операцию, в результате которой ему удалили часть почки.

Ране соболезнования в связи с кончиной Евгения Евтушенко выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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