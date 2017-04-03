Москва, 4 апреля, 2017, 00:53 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Кремль контактировал с Белым домом после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт телеканал RT.

По его словам, контакт между Москвой и Вашингтоном был установлен «по дипломатическим каналам». Подробностей о том, что именно стало предметом переговоров, пресс-секретарь раскрывать не стал.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге, назвав произошедшее «абсолютно ужасным событием».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля около 14:40 в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По последним данным, которые озвучил Национальный антитеррористический комитет, в результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек получили ранения.

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