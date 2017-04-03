Нижний Новгород, 4 апреля, 2017, 00:37 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде усилены меры безопасности в метро в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге.

Андрей Репин Нижегородское метро, станция «Горьковская»

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, на станциях будет увеличено количество обходов сотрудников службы безопасности. Также нижегородцам следует быть готовыми к более тщательному досмотру.

Андрей Репин Указатели в метро

Руководство МП «Нижегородское метро» просит горожан отнестись с пониманием к возможным неудобствам, вызванным усиленными мерами безопасности.

По данным мэрии, на сегодня на всех 14 станциях нижегородского метро работают 565 камер видеонаблюдения, 25 досмотровых зон, создана служба контроля из 139 человек, прошедших специальное обучение и наделенных полномочиями для проведения мероприятий по досмотру пассажиров и багажа.

На каждой станции сотрудники службы безопасности выборочно проверяют пассажиров с помощью металлодетектора и системы радиационного контроля.

Андрей Репин Досмотры в нижегородском метро станут проводить чаще

За 2016 год на станциях нижегородского метро в ходе проверок граждан было выявлено более 100 единиц разного рода оружия от пневматических до газовых пистолетов и ножей, а также 466 патронов, 14 банок охотничьей дроби, один топор и один арбалет.

Были проверены более 100 бесхозных предметов, найденных на станциях и в подвижном составе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство.

Андрей Репин Вход в метро

В результате взрыва, по последним данным, погибли 11 человек, около 50 пострадали и были госпитализированы.

Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).