Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 00:26 — ИА Регнум.



Yandex.ru Одно из типичных предложений от водителей Петербурга

После взрыва в метро Санкт-Петербурга жители города массово предлагали помощь по подвозу людей на частных машинах. Однако даже после того как рабочий день закончился, количество сообщений с предложением подвезти не уменьшилось. Только теперь водители предлагают подвезти горожан завтра до работы с окраин в центр города.

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Напомним, сегодня после взрыва в метро Петербурга все станции метро были закрыты. Перекрытие основных транспортных магистралей около станции метро «Технологический институт» привело к коллапсу в движении общественного транспорта. К 19:00 МСК Санкт-Петербург встал в 10-балльных пробках. Губернатор города дал распоряжение всем пассажироперевозчикам возить людей бесплатно до конца рабочего дня.