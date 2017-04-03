Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Угроза ЧП на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге не подтвердилась, сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник метрополитена

Напомним, из-за обнаружения бесхозного предмета эта станция на первой («красной») ветке метро была закрыта для пассажиров 3 апреля в 23:22.

К счастью, в этот раз угроза оказалась ложной. «Чернышевская» открыта в 23:50», — сообщили в пресс-службе подземки.

Одновременно там проинформировали, что движение на второй («синей») ветке метро, на которой днем произошел теракт, продлили от станции «Парнас» на севере города до станции «Невский проспект».

Линии 1, 3, 4 и 5 Петербургского метрополитена восстановили свою работу в полном объеме.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.