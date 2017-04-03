Вашингтон, 3 апреля, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Утечка нефти из подводного трубопровода в заливе Кука, обнаруженная в минувшие выходные, остановлена, сообщает 3 апреля Associated Press.

Аляска

Согласно данным департамента охраны окружающей среды Аляски, утечка нефти была обнаружена в минувшую субботу, 1 апреля. Рабочие морской платформы Hilcorp Alaska заметили масляный блеск на поверхности воды.

Нефтепровод находится на глубине 23 метров и соединяет между собой две нефтяные платформы. Компания Hilcorp Alaska остановила работу на одной из своих платформ. Давление в нефтепроводе снизилось до нуля.

«Я глубоко обеспокоен потенциальной опасностью для окружающей среды. Наша команда по предотвращению и ликвидации разливов немедленно отреагировала на сообщение об инциденте», — заявил губернатор Аляски Билл Уокер.

Напомним, ранее представители администрации США сообщили об утечке из подводного газопровода в заливе Кука. Владельцем газопровода является компания Hilcorp Alaska. Утечка началась в декабре 2016 года.

Ежедневно из трубопровода просачивается от 6 тыс. до 8,7 тыс. кубических метров природного газа. Морской лед и сильные приливы не позволяют дайверам отремонтировать газопровод.