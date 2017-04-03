Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 23:56 — ИА Регнум.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал к станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших в сегодняшнем террористическом акте. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин у метро «Технологический институт»

Сообщается, что Путин прибыл ко входу на станцию метро «Технологический институт» и возложил цветы на импровизированный мемориал в память о погибших.

Местные жители несут ко входу на станцию «Технологический институт» цветы и свечи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин провел совещание в Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу по взрыву в местном метрополитене.

В совещании участвовали представители ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Путин заслушал доклады спецслужб о предварительных результатах следствия. Президент в постоянном режиме получает от специальных служб и следственных органов данные по делу о взрыве в петербургском метро, отмечают в Кремле.

Напомним, в результате взрыва в вагоне метрополитена погибли 11 человек, 45 получили ранения.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акта»).

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических группировок.