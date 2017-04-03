Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Станция метрополитена «Чернышевская» на первой («красной») линии петербургской подземки закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета, сообщила пресс-служба метро.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспекторы по безопасности

В 23:22 станция закрыта для пассажиров.

Ранее первая линия была полностью открыта для движения после многочасового закрытия из-за теракта.

Как ранее информировала пресс-служба метрополитена, около половины девятого вечера движение было полностью открыто по 3-й, 4-й и 5-й линиям. Затем полностью открылась 1-я линия.

По 2-й линии, на которой и произошел теракт, возобновили движение от «Купчино» к «Московской» на юге города и от «Петроградской» к станции «Парнас» на севере ветки. Закрытыми остаются станции «Горьковская», «Невский проспект», «Сенная площадь», «Технологический институт» (1 и 2), «Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Владимирская», «Пушкинская» и «Балтийская».

Усилен контроль на вход на всех станциях. По данным СМИ, петербуржцы не спешат спускаться под землю, вагоны идут практически пустыми.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.