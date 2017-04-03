Ленинградская область, 3 апреля, 2017, 23:29 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Среди пострадавших во время взрыва, прогремевшего в 14:40 между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге, оказалось двое жителей Ленинградской области. Об этом сегодня, 3 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Среди пострадавших — двое жителей Ленинградской области: 1996 г.р. из города Кингисепп и 1963 г.р. из Тосненского района», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По линии здравоохранения и социальной защиты пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавили в администрации Ленобласти.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Погибли по меньшей мере 11 человек, около 50 человек госпитализированы.