Уфа, 3 апреля, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Учалинская трагедия: четверо погибших

ИА REGNUM СМИ Башкирии

27 марта центральной темой в сообщениях ряда СМИ стала железнодорожная катастрофа в Учалинском районе республики. Вечером 26 марта на однопутной ветке в пригороде Учалов лоб в лоб столкнулись два грузовых железнодорожных состава, принадлежащих Учалинскому горно-обогатительному комбинату (УГОК). В железнодорожной аварии погибли: машинист тепловоза, двое помощников машиниста, оператор поста централизации службы эксплуатации железнодорожного цеха УГОК. Еще один машинист тепловоза травмирован. В результате железнодорожной аварии опрокинулись две цистерны с нефтепродуктами. 27 марта завершилась откачка нефтепродуктов с цистерн, подразделение отряда Экоспас МЧС России по Уфе завершило работу по культивации на месте загрязненного нефтепродуктами грунта, железнодорожное полотно восстановлено, движение для поездов — открыто. По факту инцидента начата доследственная проверка. По данным регионального следственного управления СКР, местные жители не пострадали.

В ожидании главы ФАНО

ИА «Башинформ» в этот день обратилось к теме реформирования научных учреждений и приезду в Уфу руководителя ФАНО России Михаила Котюкова. Ученый совет Института этнологических исследований Уфимского научного центра РАН определил кандидата на должность директора учреждения. Решение приняли восемь из 10 членов Ученого совета. В бюллетень для тайного голосования было включено три кандидатуры. В итоге Регина Мухаметзянова-Дуггал получила один голос, Илшат Бахшиев — два голоса, за Фариду Галиеву проголосовало пять человек. Ученый совет рекомендовал кандидатуру Фариды Галиевой на должность врио директора ИЭИ УНЦ РАН. Утвердить решение коллектива должны в ФАНО России. Бывший руководитель Айслу Юнусова ушла с должности в связи с истечением срока полномочий и достижением предельного возраста, сообщили в УНЦ РАН. С этого времени врио директора приказом ФАНО России назначена Регина Мухаметзянова-Дуггал.

Крематорий построят на севере Уфы

Ряд СМИ 27 марта сообщил о поддержке властями Уфы идеи, что крематорий может быть построен в северной — промышленной части города, а не на западе, как это было задумано изначально, когда проект готовился к реализации несколько лет назад. Сейчас рассматривается возможность возведения крематория на севере города, идет подготовка документов. Ситуация с нехваткой земли под захоронения в Уфе обсуждается властями несколько лет. В конце прошлого года Горсовет принял решение о закрытии Южного кладбища в 2017 году, из-за того, что его границы дальше некуда расширять. Кладбище вплотную подступило к населенным пунктам. В марте этого года стало известно, что город просит региональные и федеральные власти выделить ему более тысячи гектаров сельхозземель на западных границах Уфы под новое кладбище.

Успехи аграриев

28 марта «Горобзор» сообщил, что Башкирия вошла в десятку лучших регионов России по объему сельхозпродукции, заняв 7-е место среди лучших регионов страны и 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа — такой результат показала Башкирия в 2016 году по объёму валовой продукции сельского хозяйства, сообщает Минсельхоз республики. В денежном эквиваленте этот объем составил почти 166 млрд рублей. Также 7-е место по стране республика сохранила по производству мяса крупного рогатого скота. А по производству овощей закрытого грунта Башкирия заняла 2-е место в России и 1-е место в Приволжском федеральном округе

В честь Дня Победы триста человек поедят на 1,32 млн рублей

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей объявил конкурс среди кейтеринговых компаний на право проведения традиционного торжественного приема от имени главы республики по случаю празднования Дня Победы. На эти цели планируется выделить из бюджета 1,32 млн руб. Банкет на 300 человек состоится 5 мая в ГКЗ «Башкортостан». В меню входят мусс из рыбы с икрой, запеченный гусь и салат с индейкой, жульен, шурпа из баранины, кебаб, медальоны из телятины, фруктовое ассорти, кондитерские изделия, выпечка. Из напитков будут кумыс, клюквенный морс, чай и кофе, водка и вино. В прошлом году победителем конкурса стало республиканское казенное предприятие «Комбинат питания», предложившее заключить контракт за 1,2 млн руб.

Дела чердачные

Ряд СМИ 28 марта сообщил, что перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов дополнен двумя видами работ: составлением дефектных ведомостей и утеплением чердаков. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Башкирии». Для наиболее полного определения необходимых работ по капремонту и повышению его качества теперь будут выполняться дополнительные работы по оценке технического состояния общего имущества многоквартирного дома с составлением дефектных ведомостей объемов работ по видам работ. Также важным дополнением стало включение в перечень работ утепление чердачных перекрытий и перекрытий верхних этажей, так как во многих многоквартирных домах республики утепление чердачного перекрытия находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует. Также в региональное законодательство сейчас вносятся поправки о руководителе регионального оператора, порядке его выбора, а также о формировании краткосрочных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Башкирия и «Роснефть» договариваются по «Башнефти»

29 марта ряд СМИ сообщил, что власти Башкирии и «Роснефть» продолжают работу над акционерным соглашением в отношении «Башнефти». Ранее со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова сообщалось, что акционерное соглашение между Башкирией и «Роснефтью» планировалось подписать в декабре прошлого года. В январе 2017 года стороны заключили соглашение о сотрудничестве в производственной сфере. Особое внимание будет уделено обеспечению потребителей Башкирии качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. «Роснефть» в середине октября 2016 года выкупила государственный пакет «Башнефти» в размере 50,08% уставного капитала компании. Башкирии принадлежит еще 25% акций компании.

Горе луковое

Ряд СМИ в этот день обратился к данным выборочного еженедельного мониторинга Башстата. Больше других в потребительской корзине подорожал репчатый лук, за неделю он поднялся в цене на 4,7% и достиг отметки 23,25 рубля за килограмм. На 2,7% выросла за это же время стоимость картофеля — 23 рубля за килограмм. Замыкает тройку самых подорожавших в регионе продуктов пшеничная мука с недельным ростом в 2,1% — 29,59 рубля за килограмм. На два процента выросла в цене морковь, килограмм которой к 27 марта стоил в среднем 24,55 рубля. Менее чем на 1% поднялись в стоимости твердые и мягкие сычужные сыры, хлеб, баранина, молоко, охлажденные и мороженые куры и шлифованный рис. Неизменными, по сравнению с предыдущей неделей, остались в республике лишь цены на соль и яблоки — 9,23 и 72,47 рубля за килограмм соответственно. Незначительно подешевели в продуктовой корзине — менее чем на 1% — говядина, неразделанная мороженая рыба, пшено, свинина, сливочное масло и вермишель. В пятерку самых подешевевших в регионе продуктов попали: подсолнечное масло (-1,2%), сахар-песок (-1,3%), свежая белокочанная капуста (-8%), куриные яйца (-2%) и крупа гречневая — ядрица (-3,1%).

Перевозчики озабочены…

29 марта ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии бизнесмены всерьез озабочены ситуацией на рынке пассажирских перевозок автотранспортом. Данный вопрос обсуждался сегодня на заседании Общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в республике Рафаиле Гибадуллине. Ситуация, которая сложилась сегодня на рынке услуг пассажирских перевозок, на грани критической, считает представитель транспортной компании «Уфа-Лайн». По его словам, законные перевозчики вынуждены терпеть существенные убытки из-за рейдерского захвата их маршрутов нелегалами. Кроме того, водители их транспортных средств практически ежедневно сталкиваются с угрозами физической расправы со стороны теневого бизнеса. По данному вопросу будет разработана резолюция для обращения к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

…перевозчиков убивают

30 марта ряд СМИ сообщил, что в Уфе был убит автобусный перевозчик. Вечером 29 марта на улице Жукова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Очевидцы в группе «БашДТП» в соцсети сообщают, что мужчина получил ножевое ранение. Отмечается, что жертвой стал индивидуальный предприниматель Амирьян Валиуллин, занимавшийся перевозками по межмуниципальным маршрутам. Он входил в общественную организацию «Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан».

У полпреда на контроле

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что по каждому резонансному случаю, связанному со смертью детей в лечебных учреждениях Башкирии, Минздравом были проведены проверки. По их результатам руководителям больниц и поликлиник были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов на совещании у Главного федерального инспектора по республике Михаила Закомалдина. По словам замминистра, ситуация в республиканском здравоохранении гораздо лучше, чем это может показаться из сообщений в СМИ. Это подтвердила и руководитель Управления Росздравнадзора по региону Динара Гашимова. В качестве примера она привела детскую больницу №17, где после информации в СМИ 10 врачей были вынуждены уволиться. «Каждый случай с летальным исходом детей в больницах — на личном контроле полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Прошу участников совещания наладить работу, где это необходимо, по кадровому составу, по упорядочению коллективных регламентов, должностных инструкций», — сказал Закомалдин. Теперь по факту смерти ребенка или роженицы в больнице врачи обязаны информировать следователей о случившемся.

Обманутые дольщики: им помогают, а их всё больше

31 марта ряд СМИ сообщил, что в Башкирии более трех тысяч обманутых дольщиков недовольны деятельностью местных властей и правоохранителей. Они вложили свои средства в строительство 23 домов, но до сих пор не могут въехать в жилища. Об этом заявил заместитель премьер-министра Башкирии Ильяс Муниров на совещании в правительстве. По данным вице-премьера, в настоящее время на территории республики 173 застройщика работают с привлечением денежных средств граждан. Всего по долевой схеме возводятся 482 многоквартирных дома общей площадью 2,7 млн кв. м, что составляет более 76% всего строящегося жилья в республике. По 23 объектам сроки строительства сорваны. Из них по шести объектам в Уфе строительство еще вообще не начиналось. На 8 объектах — в Уфе и в Иглинском районе республики — работы приостановлены из-за проблем с оформлением разрешительной документации либо отсутствием у застройщиков денежных средств. По 10 объектам — в Уфе, Уфимском и Иглинском районах, Благовещенске — сроки ввода в эксплуатацию сорваны полностью. Отметим, что за пять лет власти Башкирии смогли помочь трем тысячам дольщиков, построив почти 30 домов.

Сгорела мечеть

«Молодежная газета» в этот день сообщила, что в деревне Верхнеидрисово Баймакского района сгорела мечеть. В результате пожара у одноэтажного здания были повреждены крыша, стены и имущество. Пожар тушили в течение часа три человека и одна единица техники. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки.

Всё лучшее — детям?

«Горобзор» 31 марта сообщил, что факт хранения и использования для детского питания пшена с истекшим сроком годности был выявлен специалистами Управления Россельхознадзора Башкирии в средней школе Гафурийского района, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе плановой проверки на складе пищеблока школы был обнаружен остаток крупы в количестве 20 килограммов, срок хранения которого истек еще в начале марта. Остатки просроченной крупы были уничтожены, а ответственное должностное лицо наказано в административном порядке.

«Зажатые» в снегах

1 апреля ряд СМИ сообщил, что в Чишминском районе из-за бурана снегом занесло дорогу. Участок длиной пять километров от Енгалышево до Борискино превратился в один огромный сугроб. Местные жители, вооружившись лопатами, не дожидаясь снегоуборочной техники, вышли на борьбу со стихией. Общими усилиями справиться со снежным пленом жителям Енгалышево все-таки удалось. А вот в Борискино ситуация более плачевная. Который день к ним не могут добраться ни легковушки, ни скорая помощь. По словам местных жителей, в подобной ситуации оказались жители 20 населенных пунктов района. С подобными проблемами столкнулись и в Белебеевском районе. Кадры, как жительница Новоказанки через сугробы по пояс пытается добраться до поселка, показали по ТВ. После этого местные власти пообещали пригнать технику и очистить подступы к забытому населенному пункту.

Госзакупки: лагерь, автомобили, озеленение

UfaTime 1 апреля рассказало о госзакупках недели. Министерство образования республики намерено организовать летний оздоровительный лагерь по истории и культуре Башкирии По условиям заказчика, для этого, в частности, требуется крытая сцена и не менее 10 пар мужских и женских национальных костюмов. Из бюджета Башкирии на организацию первой смены лагеря в июне 2017 года выделяется 1,282 млн рублей. Администрация Буздякского района заказывает автомобили для своих нужд. Максимальная цена контракта составляет 1,269 млн рублей, то есть по 634 тыс. рублей за единицу. Средства выделяются из районного бюджета. Учреждение по благоустройству Кировского района Уфы заказывает услуги по вертикальному озеленению. Бюджету Уфы это обойдётся в 894 тыс. рублей.

Капремонт: отстали от Татарии на 37 позиций

Ряд СМИ 1 апреля сообщил, что эксперты Общероссийского народного фронта провели исследование с целью выяснить, как в регионах страны в 2016 году исполнялась программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Результаты для Башкирии оказались неутешительными — 38-я позиция в рейтинге. В общей сложности эксперты ОНФ оценили ситуацию в 85 регионах страны. Примечательно, что первое место в списке заняла соседняя Татария, обогнав даже Москву, которая расположилась на второй строчке. Третьей стала Тульская область. Худшими по исполнению программы капремонта стали Забайкалье, Крым и Краснодарский край.

49 ВИЧ-инфицированных за неделю

2 апреля «Уфа1» сообщила, что, по данным на 31 марта, в республике зарегистрировано 688 ВИЧ-инфицированных. Больше всего среди заболевших мужчин — 428 человек, женщин — 260. В республике насчитывается 128 беременных, зараженных вирусом иммунодефицита. Женщины сумели родить 98 детей, 57 из которых — мальчики, а 41 — девочки. За неделю в Башкирии выявлено 49 больных.

Поддержали Юлию Самойлову

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в уфимской филармонии прошёл концерт в поддержку Юлии Самойловой. Благотворительная программа «Песни и танцы народов мира» и художественный мастер-класс представлены для детей с особыми потребностями. Таким образом уфимские музыканты решили поддержать исполнительницу, чье участие в «Евровидении-2017» находится под сомнением из-за действий СБУ.

Синий — цвет надежды

ИА «Башинформ» 2 апреля напомнило, что этот день является Всемирным днём распространения информации о проблеме аутизма. Акция Light It Up Blue («Подсвети синим») проходила и в Уфе. Синим цветом освещены здание кинотеатра «Родина», беседки и подвесной мост в Саду культуры и отдыха им. С. Юлаева. Инициативы реализует уже третий год подряд АНО «Рассвет». Также в кинотеатре «Родина» идёт выставка рисунков детей с аутизмом «АУуу…смотри, как я вижу», в кинотеатре «Смена» прошёл адаптивный благотворительный показ мультфильмов для детей с аутизмом, организованы мастер-классы и чаепитие. Мероприятия, посвященные Дню информирования о проблеме аутизма, проходят не только 2 апреля. После весенних каникул будут организованы просветительские уроки в уфимских школах. Первым такой урок пройдет для учеников гимназии №84.