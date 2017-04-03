Берлин, 3 апреля, 2017, 23:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту Российской Федерации Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба канцлера ФРГ.

«С ужасом я услышала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и ранено так много людей. Всё указывает на то, что это было трусливое нападение», — сказано в телеграмме Меркель.

Она также подчеркнула, что если информация о теракте подтвердится, то вдохновители этого варварского акта должны быть привлечены к ответственности.

Ранее соболезнования российским гражданам в связи с терактом в Санкт-Петербурге выразил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он написал сообщение на русском языке в своем Twitter-аккаунте.

«Мои мысли с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими», — пишет Туск.

Президент США Дональд Трамп назвал теракт в метро Санкт-Петербурга «ужасным событием».