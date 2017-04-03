Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Семьи, потерявшие своих близких во время теракта в Петербургском метрополитене 3 апреля, получат по 1 млн рублей за каждого погибшего. Постановление о выплатах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщила пресс-служба Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у мемориала города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Гражданам, получившим травмы тяжелой и средней степени, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшим с травмами легкой степени тяжести окажут помощь в размере 250 тысяч рублей.

Деньги для помощи пострадавшим и семьям погибших будут выделены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Кроме того, город окажет помощь в организации похорон семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в Северной столице с 4 апреля объявлен трехдневный траур в память о погибших при теракте, ставшем первым в новейшей истории города.

Напомним, по последним, но не окончательным данным, число погибших в результате теракта составило 11 человек, пострадало около 50 человек, в том числе один ребенок. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

По решению оперативного штаба исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга во всех районах города начаты проверки мест массового скопления людей.

«Жилищно-коммунальные службы проверяют чердаки и подвалы. Под усиленный контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и транспортная инфраструктура. В школах и дошкольных учреждениях обеспечено дежурство. Для сотрудников, задействованных в ликвидации последствий взрыва в метрополитене, организовано питание», — отчитались в Смольном.

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Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и замаскированное под огнетушитель. Оно было обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Расследованием занимается ФСБ.