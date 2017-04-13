Саратов, 14 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Один из выдающихся художников русского модерна, Виктор Борисов-Мусатов прожил всего 35 лет, создав полотна, поставившие его в ряд наиболее значительных символистов. О жизненном пути художника и его творческом методе рассказывает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Виктор Борисов-Мусатов. Автопортрет

Виктор Борисов-Мусатов. Весна. 1898-1901

Борисов-Мусатов известен как певец дворянской усадьбы, однако сам он происходил из семьи мещан, бывших крепостных. Было бы неверно искать причину его вдохновения в той тоске по ушедшему времени, которое сквозит в стенах вымерших имений.

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Правильнее было бы сказать, что нечто надмирное увлекло его в этих заброшенных дворянских гнездах, он сумел увидеть в них некий мифологический символизм, затаенное переживание, тоску не об исчерпавших себя чванстве и безделье, но о смыслах, которые не удалось отыскать, чтобы поставить их на место ушедшему.

Виктор Борисов-Мусатов. Крымский этюд. 1895

Призрачные персонажи, которые живут на его картинах словно обитатели элизиума, не погибшие — но и не воскресшие, ищут способа преодоления смерти, ценного уже самим фактом своего обнаружения.

То, как Борисов-Мусатов достигал своей творческой цели, было не похоже на привычные созерцающему приемы. При взгляде на его картины наблюдаешь не тщательно построенную театральную мизансцену, а взгляд из одного мира — в другой, направленный словно сверху — и в то же время близкий и внимательный.

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