Нью-Дели, 3 апреля, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Представители индийского подразделения компании Suzuki сообщили о 74-процентном росте продаж мототехники в марте текущего года, 3 апреля сообщает The Economic Times.

Айтен Юран В горах местные жители используют традиционные транспортные средства

Читайте также: Toyota и Suzuki заключили соглашение о сотрудничестве

В прошлом месяце в Индии продали 36 тыс. 29 единиц двухколесных транспортных средств компании Suzuki Motorcycle India Private (SMIP) .

Напомним, в Индии в марте 2016 года объем продаж мототехники Suzuki составил 20 тыс. 673 единицы.

Читайте также: Suzuki рассекретила обновленный S-Cross 2017

В текущем финансовом году компания SMIP планирует увеличить объем продаж двухколесных транспортных средств до 500 тыс. Наблюдается расширение ассортимента продукции и развитие дилерской сети.