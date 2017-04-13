Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

14 апреля 1941 года на Евразийском континенте был обнаружен первый гейзер, получивший простое и одновременно трогательное название Первенец. Историю открытия вспоминает вместе с читателем корреспондент ИА REGNUM Елена Ковачич.

Иван Шилов ИА REGNUM Лёд

Геннадий Юсин Купание медведя в термальном озере. Кроноцкий заповедник, Камчатка.

Неожиданное открытие совершили сотрудники Кроноцкого заповедника во время своей повседневной работы. Усевшись отдохнуть на берегу речки Шумной, они внезапно увидели, как с противоположного берега прямо в их сторону вырывается в сопровождении пара и грохота струя кипятка. Первой реакцией исследователей был испуг, за которым последовал восторг открытия: гейзер!

Через три месяца после этого случая перед глазами бывших в том же районе ученых внезапно возникла потрясающая картина. В глубоком каньоне, покрытом зеленым ковром, бурлило множество гейзеров и кипящих источников. Так была открыта знаменитая Долина гейзеров, входящая в список семи чудес России.

Обнаружившие Первенца исследователи Устинова и Крупенин не просто составили описание всех гейзеров, но и назвали их, снова проявив творческий подход к любимому делу, в соответствии с их особенностями. Интерес и азарт этой работы могли соперничать только с ее опасностью, ведь поведение гейзеров еще не было изучено, и в любую минуту исследователей могло обдать рванувшим из-под земли кипятком.

Юрий Калинин Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка.

Великая Отечественная война прервала труд ученых, но после Победы он был продолжен, принеся мировую известность величественной и прекрасной Долине гейзеров.

Подробнее об открытии читайте в статье: 75 лет Первенцу с Камчатки

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