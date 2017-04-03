Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал к станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. В тоннеле вблизи этой станции днем 3 апреля произошел взрыв в вагоне поезда метрополитена.

Kremlin.ru Владимир Путин почтил память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Телеканал Life передает, что кортеж главы государства прибыл на Московский проспект, на котором расположена станция «Технологический институт». На кадрах видна усиленная охрана, которая сопровождает президентский кортеж.

По данным СМИ, ранее президент посетил здание УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Владимир Путин сегодня весь день находится в Петербурге. Днем он выступил на медиафоруме ОНФ, а затем провел переговоры с президентом Белоруссии.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. В результате взрыва, по последним данным, погибло 11 человек и около 50 пострадали и были госпитализированы.

Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).