Махачкала, 3 апреля, 2017, 23:06 — ИА Регнум.

Завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл с 1 по 4 апреля. Вот его результаты:

Gazprom.ru Футбол

«Анжи» (Махачкала) — «Урал» (Екатеринбург) 2:3;

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) 0:1;

«Арсенал» (Тула) — «Томь» (Томск) 3:0;

«Амкар» (Пермь) — «Терек» (Грозный) 1:1;

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:2;

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 2:1;

«Ростов» — «Краснодар» 0:0;

«Спартак» (Москва) — «Оренбург» 3:2.

Несколько неожиданными можно признать два наиболее результативных матча. «Урал» обыграл в гостях «Анжи» и сравнялся с ним по очкам, а московский «Спартак» выигрывал у «Оренбурга», но упустил преимущество в два мяча. В конце добавленного времени «Спартак», что называется, отскочил. Победа вполне ожидаемая, но москвичи вырывают победу в добавленное время не в первый раз в этом первенстве, и это тревожно для болельщиков команды. Матчи с ЦСКА и с «Зенитом» у них ещё впереди, и может случиться всё, что угодно.

Об играх 21-го тура читайте:

«Локомотив» переиграл «Уфу» в матче чемпионата России

«Арсенал» переиграл «Томь» в матче РФПЛ

«Зенит» переиграл «Рубин» в матче РФПЛ

«Амкар» сыграл вничью с «Тереком»

Ожидаемая ничья в матче «Ростов» — «Краснодар»

»Спартак» забрал 3 очка в концовке матча с «Оренбургом»

«Ростов» — «Краснодар»: «Никто не хотел уступать»

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.