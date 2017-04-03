В ЧР по футболу сыгран 21-й тур, лидеры остались при своих
Махачкала, 3 апреля, 2017, 23:06 — ИА Регнум.
Завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл с 1 по 4 апреля. Вот его результаты:
- «Анжи» (Махачкала) — «Урал» (Екатеринбург) 2:3;
- «Уфа» — «Локомотив» (Москва) 0:1;
- «Арсенал» (Тула) — «Томь» (Томск) 3:0;
- «Амкар» (Пермь) — «Терек» (Грозный) 1:1;
- «Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:2;
- ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 2:1;
- «Ростов» — «Краснодар» 0:0;
- «Спартак» (Москва) — «Оренбург» 3:2.
Несколько неожиданными можно признать два наиболее результативных матча. «Урал» обыграл в гостях «Анжи» и сравнялся с ним по очкам, а московский «Спартак» выигрывал у «Оренбурга», но упустил преимущество в два мяча. В конце добавленного времени «Спартак», что называется, отскочил. Победа вполне ожидаемая, но москвичи вырывают победу в добавленное время не в первый раз в этом первенстве, и это тревожно для болельщиков команды. Матчи с ЦСКА и с «Зенитом» у них ещё впереди, и может случиться всё, что угодно.
Об играх 21-го тура читайте:
«Локомотив» переиграл «Уфу» в матче чемпионата России
«Арсенал» переиграл «Томь» в матче РФПЛ
«Зенит» переиграл «Рубин» в матче РФПЛ
«Амкар» сыграл вничью с «Тереком»
Ожидаемая ничья в матче «Ростов» — «Краснодар»
»Спартак» забрал 3 очка в концовке матча с «Оренбургом»
«Ростов» — «Краснодар»: «Никто не хотел уступать»
Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.