Калининград, 9 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. 9 апреля 1945 года капитулировал гарнизон Кёнигсберга. Взятие советскими войсками этого фашистского сверхукрепленного оборонительного района было невероятным потрясением для Гитлера, в которое он даже отказывался верить. Воспоминания участников штурма Кёнигсберга приводит шеф-редактор ИА REGNUM в Калининградской области Андрей Выползов.

Разрушенный в ходе боев Королевский замок в Кёнигсберге. Апрель 1945

Советские офицеры у разрушенного ДОТа, прикрывавшего вход в форт №5 в Кёнигсберге. 9 апреля 1945

Бойцы Третьего Белорусского фронта совместно с вошедшим в его состав Первым Прибалтийским фронтом с 6-го по 9 апреля, штурмом с восьми направлений, захватили Кёнигсберг.

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Этот город был так насыщен оборонительными сооружениями, что фашисты надеялись удерживать его в течение долгих месяцев. Но мужество советских солдат, мастерство командующих штурмом и тщательная подготовка обратили планы фашистов в ничто: «неприступный» город был захвачен за три дня.

Решение военного коменданта Отто Ляша отдать приказ о капитуляции позволило остаться в живых большой части оборонявшегося 100-тысячного гарнизона. Гитлер воспринял сообщение о сдаче Кёнигсберга как предательство и заочно приказал расстрелять коменданта Отто Ляша и всю его семью.

Кёнигсберг, панорама развалин города. Центр города был уничтожен еще в 1944 году английской авиацией. 1945

Во время Великой Отечественной войны были учреждены медали за взятие или освобождение городов-столиц. И только один город является исключением из этого правила. Медаль «За взятие Кёнигсберга» подтверждает значение штурма этого города для достижения окончательной Победы.

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