Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 22:51 — ИА Регнум.



Gazprom.ru

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что Россия восстановит поставки нефти в Белоруссию в прежнем объеме. С таким заявлением он выступил перед журналистами сегодня, 3 апреля.

«Будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму «Газпрому», то есть «Беларусьтрансгазу» — «дочке» «Газпрома», и мы восстановим поставки нефти в объеме 24 млн тонн», — заявил Дворкович.

Он отметил, что восстановление поставок нефти начнется синхронно с выплатой белорусского долга в $726 млн за российский газ. Увеличение поставок беспошлинной нефти позволит Белоруссии получить определенные выгоды.

Кроме того, Дворкович пояснил, что «Газпром» предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год.

«Поставки нефти начнутся в максимально короткие сроки, может быть, это уже и в апреле произойдет, в зависимости от технических возможностей компаний поменять графики поставок», — сказал вице-премьер.

Таким образом, российская сторона все же пошла на уступки и предоставила Белоруссии скидку на газ.

Напомним, этот нефтегазовый конфликт начался в первые месяцы 2016 года. Белорусская сторона требует от России, чтобы российский газ продавался ей за $73 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена, проистекающая из контракта, составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Не добившись от Москвы выполнения своих требований, Минск решил в одностороннем порядке платить ту цену за российский газ, которую считает «правильной». В итоге накопилась существенная задолженность за топливо.

Поскольку белорусская сторона отказывалась погашать её, Россия уменьшила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.