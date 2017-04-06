Рим, 6 апреля, 2017, 05:25 — ИА Регнум.

Одновременно идеалистичный в своей красоте и чувственный в земной завершенности, надмирно-совершенный и достоверно живой — таким предстает перед нашими глазами женский образ, воспеваемый Джоном Уотерхаусом. Своеобразие творческого метода этого английского художника описывает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Джон Уотерхаус. Очарованный сад. 1917

Джон Уотерхаус. Срывайте розы поскорей. 1909

Уотерхаусу свойственны проникновенность, романтичность и драматизм, ощущение не просто живого, а насквозь пропитанного жизненными соками человека — с его желаниями, надеждами, сомнениями и размышлениями. Вместе с тем персонажи его полотен отличаются не бурей страстей, а их сдерживаемым напряжением, подконтрольным, не выплеснутым.

Смотрите галерею к статье «Декаданс и эротизм, чувственность и миф. Мир, каким он уже не будет»

Человек на картинах Уотерхауса — существо, принадлежащее одновременно двум мирам: вымышленному и реальному, сказочному и привычному. Достигая выражения этой дихотомии через сочетание поистине неземной красоты и знакомых каждому человеку душевных метаний, Уотерхаус оказывается потрясающе убедителен.

Джон Уотерхаус. Фавориты императора Гонория (набросок)

Этому художнику действительно удавалось одновременно переосмысливать классический живописный канон — и не быть с ним в конфликте, открывать новое — и не ломать былое. Ценнейшее умение творческого человека, вошедшего в историю своим умением возносить прекрасное до идеального, не теряя с ним земной связи.

Читайте статью: Декаданс и эротизм, чувственность и миф. Мир, каким он уже не будет

Все статьи автора — Дмитрий Тёткин