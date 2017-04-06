Идеалистичность и чувственность: памяти Джона Уотерхауса
Рим, 6 апреля, 2017, 05:25 — ИА Регнум.
Одновременно идеалистичный в своей красоте и чувственный в земной завершенности, надмирно-совершенный и достоверно живой — таким предстает перед нашими глазами женский образ, воспеваемый Джоном Уотерхаусом. Своеобразие творческого метода этого английского художника описывает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.
Уотерхаусу свойственны проникновенность, романтичность и драматизм, ощущение не просто живого, а насквозь пропитанного жизненными соками человека — с его желаниями, надеждами, сомнениями и размышлениями. Вместе с тем персонажи его полотен отличаются не бурей страстей, а их сдерживаемым напряжением, подконтрольным, не выплеснутым.
Смотрите галерею к статье «Декаданс и эротизм, чувственность и миф. Мир, каким он уже не будет»
Человек на картинах Уотерхауса — существо, принадлежащее одновременно двум мирам: вымышленному и реальному, сказочному и привычному. Достигая выражения этой дихотомии через сочетание поистине неземной красоты и знакомых каждому человеку душевных метаний, Уотерхаус оказывается потрясающе убедителен.
Этому художнику действительно удавалось одновременно переосмысливать классический живописный канон — и не быть с ним в конфликте, открывать новое — и не ломать былое. Ценнейшее умение творческого человека, вошедшего в историю своим умением возносить прекрасное до идеального, не теряя с ним земной связи.
Читайте статью: Декаданс и эротизм, чувственность и миф. Мир, каким он уже не будет
Все статьи автора — Дмитрий Тёткин