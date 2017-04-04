Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. До присоединения к Российской империи в апреле 1808 года Финляндия представляла собой всего лишь одну из шведских провинций, не имевшую никакого официального отличия. Финское население, составлявшее большинство, просто игнорировалось, отсутствовали любые формы финского представительства в официальных органах Швеции. О том, каким образом изменилась ситуация и к чему это привело, рассказывает Редакция ИА REGNUM.

Исаак Левитан Остатки былого. Сумерки. Финляндия. 1897

По мнению самих финских исследователей, такая политика Швеции могла бы привести к тому, что финский язык постепенно исчез бы к концу XIX века, оставшись только в качестве языка сельской бедноты.

Всё изменилось с включением Финляндии в состав Российской империи. Финны получили свой парламент (Сейм), автономию края, национальный банк и валюту. Император Александр I, открывший Сейм, заявил, что поднимает Финляндию «до уровня нации среди наций».

Финский язык обрел свою нишу в образовании, создавались школы и университеты с преподаванием на финском, появились творческие и административные финские элиты. Практически это означало создание полунезависимого государства в союзе с Российской империей. За 100 лет автономии финны так хорошо освоились, что образование полностью независимой Финляндии в декабре 1917 года не вызвало никаких возражений у европейских соседей нового государства.

Однако дальнейшее поведение молодой финской нации, в лице своих представителей заявлявшей о планах построения «Великой Финляндии» чуть ли не до Урала, и агрессия в союзе с немецко-фашистскими захватчиками заставили Советскую Россию проявить твердость в отношении бывшей шведской провинции, быстро забывшей русские благодеяния.

Подробнее читайте в статье Как Россия создала Финляндию и защитила её от шведской ассимиляции

Все статьи Редакции ИА REGNUM