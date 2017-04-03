Казань, 3 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум.



Tatneft.ru «Татнефть»

Российская нефтяная компания «Татнефть» подала иск в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США) о взыскании с Украины $144 млн по спору из-за «Укртатнафты». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Сообщается, что «Татнефть» требует через американский суд исполнить решение, вынесенное международным арбитражным судом в Гааге 29 июля 2014 года, согласно которому Украина должна выплатить компенсацию $112 млн плюс проценты.

Напомним, речь идет о давнем споре «Татнефти» с Украиной из-за компании «Укртатнафта». Эта компания была создана в 1994 году, чтобы решить проблемы поставки российской нефти на Кременчугский НПЗ. Во времена Советского Союза нефть из Поволжья по трубопроводам поставлялась на Кременчугский НПЗ, где и перерабатывалась. С распадом СССР мощности Кременчугского завода оказались незагружены, и была создана «Укртатнафта», как совместное предприятие «Татнефти» и «Нафтогаза».

Татария вместе с «Татнефтью» контролировали 55,7% «Укртатнафты».

Однако в 2007 году украинская сторона незаконными методами лишила российскую сторону контроля над компанией. В 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

В 2008 году началось арбитражное разбирательство, и суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

Киев обжаловал данное решение в суде Парижа. Разбирательство затянулось. Только в 2016 году суд Парижа отказался отменить решение Гаагского арбитража. В марте 2017 года Украина подала кассационную жалобу на решение суда Парижа.

Стоит отметить, что у «Татнефти» мало шансов получить деньги с почти обанкротившейся Украины. Ранее «Татнефть» подавала иск в Лондонский суд против украинских бизнесменов — Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, с которых требовал взыскать 344,1 млн долларов плюс проценты.

В ноябре 2016 года суд Лондона этот иск отклонил, заявив, что «реальных шансов на успех» взыскать эти деньги у «Татнефти» нет.