Ботсвана, 3 апреля, 2017, 22:23 — ИА Регнум.

В Ботсване зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,5, заявили представители Геологической службы США (USGS), 3 апреля сообщает Agence France-Presse.

Трещина

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Согласно данным американских сейсмологов, землетрясение в южноафриканской стране произошло в 07:40 по местному времени.

Эпицентр находился в 238 километрах к северо-западу от столицы Габороне на глубине 11 километров. Сообщения о пострадавших не поступали.

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Напомним, 23 февраля в соседней Замбии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков был расположен на северо-востоке страны у южной окраины озера Танганьика на глубине 10 километров.