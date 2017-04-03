Мадрид, 3 апреля, 2017, 22:13 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи у мемориала города-героя Ленинграда в Александровском саду в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

«В ходе телефонного разговора монарх осудил теракт, совершенный в метрополитене Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», и выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших в результате этого взрыва.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис также направил телеграмму соболезнования в адрес российского МИДа.

«В сообщении отмечается, что Испания всегда была против применения насилия в качестве инструмента решения каких-либо вопросов», — подчеркивает издание.