Испанский король выразил соболезнования гражданам России
Мадрид, 3 апреля, 2017, 22:13 — ИА Регнум.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Цветы и свечи у мемориала города-героя Ленинграда в Александровском саду в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
«В ходе телефонного разговора монарх осудил теракт, совершенный в метрополитене Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», и выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших в результате этого взрыва.
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис также направил телеграмму соболезнования в адрес российского МИДа.
«В сообщении отмечается, что Испания всегда была против применения насилия в качестве инструмента решения каких-либо вопросов», — подчеркивает издание.