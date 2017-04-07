Улан-Удэ, 7 апреля, 2017, 05:25 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Маловодье, переживаемое озером Байкал вот уже 20 лет, увеличивает опасность нарушения сложившегося экологического равновесия как пресноводного сокровища Восточной Сибири, так и всего прилегающего региона. О новых опасностях, грозящих Байкалу со стороны деятельности человека, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

На этот раз риск техногенного ухудшения ситуации появился из заграницы. Планы Монголии по строительству ГЭС и водохранилищ на реках, несущих свои воды в Байкал, вызывают огромную тревогу у местных экологов и представителей общественности. Непродуманные строительство и эксплуатация объектов на реках байкальского бассейна могут, в случае аварии, распространить зону катастрофы на огромную территорию.

Дело осложняется тем, что строительство ведется на реках Монголии, что затрудняет контроль надежности и требует дополнительно оговоренных контактов между представителями обеих сторон.

Весь комплекс вопросов, связанный с возможными угрозами, поднимался на общественных слушаниях, состоявшихся в Улан-Удэ 31 марта. Монгольская сторона заняла конструктивную позицию, пообещав учесть замечания, высказанные экологами.

Значительную тревогу вызвало предложение представителей Всемирного банка, допускающее решение вопроса с помощью денежных компенсаций местному прибайкальскому населению. Потому что если дело, не дай Бог, дойдет до экологической катастрофы, деньги не смогут защитить уникальное озеро — одно из природных чудес нашей планеты.

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Все статьи автора: Татьяна Иващенко