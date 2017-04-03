Калуга, 3 апреля, 2017, 22:09 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Более 63,3 тысяч рабочих и специалистов понадобится калужскому региону в ближайшие шесть лет. Об этом заявили на координационном совещании руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи с ростом промышленного и сельскохозяйственного производства, региону потребуются квалифицированные рабочие (52%), специалисты со средним профессиональным (12%) и высшим профессиональным образованием (19%).

Как отметили на заседании, в 2016 году наибольшую потребность в кадрах испытывали строительные организации и предприятия обрабатывающего производства, на долю которых пришлось более 30% от общего спроса на рабочую силу. Спросом у работодателей пользуются подсобные рабочие, водители автомобилей, рабочие строительных специальностей, швеи, продавцы, инженеры, медицинские работники.

Компенсировать возрастающую потребность области в рабочих руках планируют в том числе за счет переселенцев из других регионов России и из-за рубежа.

По словам начальника управления по вопросам миграции УМВД Юрия Кульбицкого, в 2016 году на учёт в регионе поставили 12 677 участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а за два месяца 2017 года — ещё 1198 человек. Из-за рубежа на территорию Калужской области прибыло 4915 соотечественников, 4856 из них получили российское гражданство в 2016 году, ещё 151 человек — в 2017 году.

По количеству поставленных на учёт соотечественников Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе, уступая лишь Воронежской области. Наибольшее число соотечественников въехали из Узбекистана, Молдавии и Украины. В госпрограмме отсутствуют конкретные требования к уровню образования участников, времени проживания на территории области и работе на предприятиях Калужской области, поэтому многие иностранные граждане используют участие в данной программе для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке и переезда, в дальнейшем, в другие регионы России.

Всего с начала реализации госпрограммы на территорию Калужской области переселилось 57 396 соотечественников, из них 28 866 участников госпрограммы и 28 530 членов их семей.

Говоря о миграционной политике региона, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что калужский регион заинтересован в притоке иностранных граждан, при этом условия их переезда должны быть прозрачными, в полном соответствии с действующим законодательством, должны иметься эффективные методы регулирования миграционных потоков.

«Благодаря реализации программы по переселению соотечественников, в область переехало большое количество грамотных, востребованных специалистов. Работу в этом направлении нужно продолжать. Люди должны приезжать в область и оставаться. Должны быть созданы оптимальные условия для получения необходимых документов», — заявил Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реализация программы в регионе подверглась критике со стороны некоторых общественных деятелей. Так, калужская правозащитница Татьяна Котляр заявила, что сомневается радушном приеме переселенцев со стороны властных структур. По ее словам, приезжающим отказывают в материальной помощи, не оказывают поддержки в регистрации и отказывают в предоставлении временного жилья.

«Так, в Обнинске возникают огромные очереди, причем даже не на подачу заявлений, а на получении талона с указанием даты, когда можно принести и сдать документы на оформление для участия в госпрограмме. Также переселенцы вынуждены покупать себе пресловутую прописку. Власти не помогают приехавшим людям даже с регистрацией. Очень часто у переселенцев возникают проблемы с трудоустройством, с приезжих требуют российские паспорта, которых у них, естественно, нет», — подчеркнула она.