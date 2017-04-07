Киев, 7 апреля, 2017, 05:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

За последнюю мартовскую неделю Украину постигли несколько ударов, ожидаемых и знаковых. Подробности обсуждает шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Проект Украины постмайданной не мог держаться на плаву иначе, как только при подпитке группой заинтересованных субъектов. Провозглашенная Майданом «окончательная независимость» стала на деле полной зависимостью от внешних источников финансирования. Но деловые люди, оплатившие создание очага напряженности в виде постмайданной Украины под боком у России, давали деньги не на бесконечный праздник.

План по созданию из Украины «живого боеприпаса», призванного разнести в клочья намечавшуюся, хотя и не беспроблемную стабильность в отношениях Российской Федерации и Евросоюза, был приведен в действие. Сработала эта задумка лишь отчасти.

Способность новой Украины к распространению вокруг себя деструкции обнуляет себя вместе с возможностями киевской хунты хоть как-то управлять ситуацией на местах. Такая Украина по всем признакам — это отработанный материал, гильза из-под «снаряда», убившего десятки тысяч людей в «зоне АТО» и вызвавшего бегство миллионов украинцев из страны.

Начавшись в 2014 году с массовых надежд на «евроинтеграцию», которая принесет и прочие блага цивилизации, майданный проект подходит к своему закономерному финалу. Отмахиваться от предупреждений экспертов, как это было принято на протяжении последних трех лет, уже невозможно. На повестке дня — факты.

Подробности читайте в аналитическом материале: Реальность против Украины — 6:0

Все статьи автора: Юрий Баранчик