Москва, 7 апреля, 2017, 05:31 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Война, вспыхнувшая между Арменией и Азербайджаном в апреле 2016 года, вновь всколыхнула казавшееся уже затихшим противостояние Баку, Еревана и Степанакерта. Ситуацию анализирует шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

В 1994 году, зафиксировав линию фронта, стороны остановили боевые действия. В нынешних условиях расширение конфликта вызвало бы последствия, значительно превосходящие по разрушительности первое столкновение в НКАО. Это очевидно не только из соображений возросшей военной мощи первичных сторон конфликта, но и из общей ситуации напряженности в регионе, предполагающей в случае обострения ситуации втягивание в боевые действия вооруженных формирований соседних государств. Не допустить развития событий по такому сценарию являлось важнейшей общей задачей.

Точно так же на повестке дня находится вопрос о причинах имевшей место вспышки боевых действий и создании механизмов недопущения такой ситуации в будущем. В настоящий момент эти задачи стоят перед Минской группой ОБСЕ, уже анонсировавшей готовность своего предложения по урегулированию.

В этой связи выглядят странными попытки столкнуть в СМИ решение МГ ОБСЕ с неким виртуальным «планом Лаврова», приписываемым министру иностранных дел России.

Интервью Сергея Лаврова азербайджанскому агентству АПА раскрывает смысл и источник некоторых мифических эпизодов, связанных как с ложной трактовкой позиции российского МИД, так и с попытками навязывания односторонней позиции в оценке источника армяно-азербайджанского конфликта.

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