Москва, 7 апреля, 2017, 05:35 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Собачья жизнь». реж Лассе Халльстрём. 2017. США Собачья радость

Сентиментальная комедия «Собачья жизнь» режиссера Лассе Халльстрёма предлагает зрителю посмотреть на человеческую жизнь с точки зрения домашнего любимца. И, в некотором смысле, сравнить ее со своим привычным видением, поняв, что порой собака-то будет в чем-то и поумнее его. В чем и как это выражает данная лента, обсуждает кинокритик Дмитрий Тёткин.

Как сказал один слабый юморист, «основное отличие собак от людей в том, что собаки никогда не лаются…» Не длят вражду, не мыслят крупными категориями, многое еще чего «не» из того, что приносит столько проблем в жизнь царя природы.

Автор книги, по которой написан сценарий, в попытке создать историю «от собачьего лица» искренне старался понять душу собаки, а фильм показал это существо наделенным всеми лучшими чертами человека.

Какие бы события ни наблюдал главный герой фильма, счастливые или печальные, хорошего в жизни все-таки оказывается больше. Может, и зритель попытается найти источник оптимизма не только в своем четвероногом питомце, но и в самом себе?

Тем более что череда жизней, которые проживает эта вечная киношная собака, беспощадно напоминает о том, что у зрителя жизнь — единственная. И хорошо бы прожить ее так, чтобы не было больно за бесцельно потраченное время.

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