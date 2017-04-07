Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 05:47 — ИА Регнум.

Один из самых любимых в России детских писателей Корней Чуковский начинал свой литературный путь в газете. Известно, что проведенные в «мелкой прессе» годы он считал худшими в своей творческой жизни, да и то, что выходило в то время из-под его пера, подвергалось его же резкой критике. Этапы творческой биографии выдающегося литератора вспоминает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Корней Чуковский среди детей

Поиски большого проекта, которому можно было бы посвятить всю жизнь, не сразу привели Чуковского на ту стезю, которая сделала его литературное наследие поистине бесценным. Очень много сил посвятил он своему любимому поэту — Некрасову, изучая его жизнь и творчество, выводя в свет его стихи, очищенные от царской цензуры.

А пока он работал, его любимейшим отдыхом было общение с детьми. Не забывая о собственном трудном детстве — он был незаконнорожденным ребенком бедной матери, — он искренне любил детей, и они любили его. Вдохновленный этим неиссякаемым источником жизнелюбия, он создал свои знаменитые книги — «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Айболит» и другие.

Не одно поколение выросло на его стихах, и ведь мало кто знает, что «Айболит» увидел свет в далеком 1929 году. Настолько неотъемлемой частью русской культуры стали книги Чуковского, что кажется, будто они созданы только что, специально для читающего их ребенка, — и одновременно, будто они существовали всегда.

Ничего не изменится и впредь, и пока стоит на Земле Россия, дети будут упрашивать маму снова почитать выученные наизусть строки: «У меня зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон!»

Обязательно прочитайте подробную статью о жизненном и творческом пути Чуковского: До нас, с нами, после нас: вечный человек в литературе для детей и о детях.

Все статьи автора: Татьяна Иващенко