Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 21:38 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за решение по нефтегазовому спору. Соответствующее заявление Лукашенко сделал сегодня, 3 апреля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Путиным.

«Владимир Владимирович, я благодарю Вас за то, что Вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Россией», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на сегодняшний день нерешённых вопросов в российско-белорусских отношениях не осталось.

«Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он поблагодарил Путина за то, что глава РФ провел с ним переговоры в «трудное время», имея в виду взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошел сегодня, 3 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что решение нефтегазового спора между Россией и Белоруссией найдено. Все вопросы будут урегулированы за 10 дней, подчеркнул российский лидер. Какие-то детали этого решения Путин не озвучил.

Судя по высказыванию Лукашенко, речь идет о рефинансировании белорусского долга за газ, который превысил $700 млн.

Напомним, этот нефтегазовый конфликт начался в первые месяцы 2016 года. Белорусская сторона требует от России, чтобы российский газ продавался ей за $73 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена, проистекающая из контракта, составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Не добившись от Москвы выполнения своих требований, Минск решил в одностороннем порядке платить тут цену на российский газ, которую считает «правильной». В итоге накопилась существенная задолженность за российский газ.

Поскольку белорусская сторона не намерена погашать её, Россия уменьшила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.