Москва, 3 апреля, 2017, 21:29 — ИА Регнум.

3 марта на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Оренбург». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «красно-белых».

Spartak.com «Спартак» — «Оренбург» 3:2

На 34-й минуте матча российский хавбэк Роман Зобнин открыл счет в матче ударом головы после подачи со штрафного бразильца Фернандо — 1:0.

В начале второго тайма Зобнин оформил дубль после ассиста Жано Ананидзе — 2:0.

На 70-й минуте матча словенский плеймейкер «Оренбурга» Денис Попович отыграл 1 мяч — 2:1.

В следующей же атаке «Оренбург» сравнял счет, сделал это словак Михал Дюриш — 2:2.

На 90+5-й минуте матча лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона голландский вингер Квинси Промес вывел свой клуб вперед — 3:2.

Статистика матча («Спартак"/"Оренбург»)

Удары 14/13

Удары в створ 7/8

Владение 58%/42%

Фолы 16/20

На данный момент «Спартак» является лидером РФПЛ с 48-ю очками. Команда из Оренбурга идер на 13-й позиции с 16-ю очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Бокетти, Тигиев, Кутепов, Комбаров, Ананидзе, Фернандо, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.

«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Гергиев, Григорьев, Драгун, Дюриш.

Главный арбитр матча: Артем Чистяков.

Предупреждения: Самедов — 39.

Голы: Зобнин 34 — 1:0, Зобнин 58 — 2:0, Попович 70 — 2:1, Дюриш 71 — 2:2, Промес 90+5 — 3:2.