Рига, 7 апреля, 2017, 06:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, будучи с визитом в Канаде, сделал характерное замечание. При обсуждении вопроса о размещении войск НАТО в Прибалтике он высказал мнение, что Кремль способен начать информационную кампанию с целью снижения доверия к альянсу среди граждан Латвии.

Есть ли необходимость в специальной дискредитации солдат НАТО в Прибалтийских странах, или они справляются с этой задачей сами, пишет постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов.

Примером подобной информационной войны Ринкевич назвал «распространенные анонимом слухи» об изнасиловании немецкими натовцами пятнадцатилетней литовки. По его словам, такого рода пропагандистские приемы могут быть применены и в Латвии.

Реальность, однако же, состоит в том, что скандальные эпизоды с участием солдат НАТО не всегда получается списать на распространяемые врагом слухи, и более того, кто поднимает шум вокруг этих эпизодов — так это европейская пресса. И тут уже даже Ринкевичу приходится признать, что некие инциденты и правда имели место, но проходили совсем иначе, а действия солдат намеренно искажались, что тем проще сделать, поскольку в свой законный выходной солдаты бывают маленечко подшофе.

Опять-таки в действительности это «маленечко» превращается в «весьма», а поведение персонажей исказить сложно, когда оно заснято на камеру. Впрочем, тогда на помощь приходят обвинения в постановке, как это было в конце прошлого года, когда двое сильно пьяных британских солдат напали на латышского гражданского и сломали ему нос. Поспешившие сыграть на опережение британские СМИ тут же обвинили в провокации вездесущую руку Москвы. Что, впрочем, не отменило того факта, что дело было замято вопреки реальному возмущению реальных латышей.

Этот случай отнюдь не единственный, и тем более непонятно, на что рассчитывает глава латвийского МИД. Впрочем, конечно же, понятно. Но вот как долго он намерен показывать согражданам один и тот же фокус с «рукой Кремля», остается загадкой, подсказку для которой убедительно продолжают давать сами служащие НАТО.

Читайте исчерпывающие примеры и их анализ в статье: «Бей, любимый»: глава МИД Латвии «не видит» беспредела солдат НАТО

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