Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 21:24 — ИА Регнум.

3 марта на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ростов» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 0:0.

Fc-rostov.ru «Ростов» — «Краснодар» 0:0

Статистика матча («Ростов"/"Краснодар»)

Удары 10/4

Удары в створ 4/1

Владение 40%/60%

Фолы 17/14

На данный момент команда из Ростова-на-Дону идет на 6-й позиции с 31-м очком. «Быки» остались на 4-й строчке с 34-мя очками.

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Калачев, Терентьев, Симич, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Калешин, Газинский, Перейра, Каборе, Мамаев, Клаессон, Смолов.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Каборе 39 — 0:1, Мартынович — 63, Перейра — 78, Смолов — 90.