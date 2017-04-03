Ожидаемая ничья в матче «Ростов» — «Краснодар»
Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 21:24 — ИА Регнум.
3 марта на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ростов» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Ростов"/"Краснодар»)
Удары 10/4
Удары в створ 4/1
Владение 40%/60%
Фолы 17/14
На данный момент команда из Ростова-на-Дону идет на 6-й позиции с 31-м очком. «Быки» остались на 4-й строчке с 34-мя очками.
Составы на матч:
«Ростов»: Медведев, Калачев, Терентьев, Симич, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Калешин, Газинский, Перейра, Каборе, Мамаев, Клаессон, Смолов.
Главный арбитр матча: Евгений Турбин.
Предупреждения: Каборе 39 — 0:1, Мартынович — 63, Перейра — 78, Смолов — 90.