Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 01:46 — ИА Регнум. В Ростовской области общая стоимость выборочного ремонта правительственной резиденции превышает 50 млн рублей. Бюджетные деньги пойдут, в том числе, на благоустройство чаши пруда и озеленение территории на улице Евдокимова. Новый электронный аукцион на сумму почти в 19 млн рублей опубликован на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Headslegal.ru Рубль

В качестве заказчика по-прежнему выступает ГКУ «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области».

Стоит отметить, что выборочный капитальный ремонт чаши пруда и дизайнерский ландшафт прилегающей территории земельного участка должны были быть выполнены в 2016 году. Тогда сумма контракта составляла 17 млн рублей, но закупка не состоялась. Работы перенесены на 2017 год, а их стоимость подорожала почти на 2 млн рублей.

Также в марте был опубликован электронный аукцион на сумму 32,5 млн рублей. Эти бюджетные рубли должны пойти на выборочный капитальный ремонт правительственной резиденции. За эти деньги будет усилена и охрана объекта.

Ранее по теме: На дизайн правительственной резиденции Дона выделили 17 млн рублей

Ростовская область потратит на ремонт резиденции 32,5 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ростовской области на 2017 год принят с дефицитом в 10 млрд рублей. Параметры бюджета составляют 149 млрд рублей по доходам, расходы запланированы в размере 159 млрд рублей.