Архангельск, 5 апреля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о приграничном сотрудничестве, призванный помочь в укреплении связей между Россией и сопредельными странами.

Forumarctica.ru Валентина Пивненко

В апреле предстоит второе чтение законопроекта, который обсуждался 29 марта на международном форуме «Арктика — территория диалога». О перспективах приграничного сотрудничества с государствами Арктического региона рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Международный форум «Арктика — территория диалога» — масштабное событие с участием стран — постоянных членов Совета Баренцева/Евроарктического региона, включая Данию, Исландию, Норвегию, Россию, Финляндию и Швецию.

Выступающие особо подчеркнули, что на данном этапе известные международные трудности не прервали взаимодействия приграничных регионов со стороны как России, так и ее партнеров в регионе. Российская Федерация продолжает программы, реализующие рабочие контакты стран в Арктике. Выступая с предложениями о дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе и предполагающими влияние на политику Евросоюза, участники форума проявили достаточно оптимизма.

Подробности читайте в статье: Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе

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