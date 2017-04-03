Москва, 3 апреля, 2017, 21:52 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

В Александровском саду Москвы почтили память жертв теракта в петербургском метро. Соболезнующие москвичи возложили цветы к мемориалу города-героя Ленинграда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

На церемонии собрались представители столичного студенчества и молодежных организаций. В память о погибших и пострадавших и в знак солидарности с Северной столицей к мемориалу возложили венки и букеты, зажгли свечи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Во время проведения траурных мероприятий сад охраняли усиленные наряды сотрудников полиции Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее произошедшее официально квалифицировали как теракт. На данный момент известно о 10 погибших и 50 раненых.