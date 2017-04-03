Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 21:15 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Российско-белорусские переговоры

Россия и Белоруссия договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин заявил, что ему удалось договориться с Лукашенко о том, как урегулировать нефтегазовый спор между двумя странами. «Мы их урегулировали (противоречия — прим. ИА REGNUM ). Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что нефтегазовый спор будет урегулирован в течение ближайших 10 дней.

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017-м, но и в 2018-м, 2019 году», — сказал Путин.

Какие-либо подробности урегулирования спора Путин не уточнил.

Напомним, этот нефтегазовый конфликт начался в первые месяцы 2016 года. Белорусская сторона требует от России, чтобы российский газ продавался ей за $73 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена, проистекающая из контракта, составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Не добившись от Москвы выполнения своих требований, Минск решил в одностороннем порядке платить ту цену за российский газ, которую считает «правильной». В итоге накопилась существенная задолженность за российский газ.

Поскольку белорусская сторона не намерена погашать её, Россия уменьшила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.