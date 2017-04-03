Анкара, 3 апреля, 2017, 21:13 — ИА Регнум. В Турции уволили еще 45 судей и прокуроров в рамках расследования вооруженной попытки государственного переворота в июле 2016 года, 3 апреля сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Турция

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Напомним, в настоящий момент Высший совет судей и прокуроров (HSYK) лишился около 4 тыс. сотрудников.

После попытки военного переворота 15−16 июля 2016 года в Турции был введен режим чрезвычайного положения. Около 47 тыс. человек из более чем 113 тыс. задержанных до сих пор остаются под стражей.

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Задержанных подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Власти Турции считают, что именно Гюлен стоял за организацией попытки военного переворота. Исламский проповедник отрицает обвинения Анкары.