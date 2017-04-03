Вашингтон, 3 апреля, 2017, 21:12 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга «ужасным событием». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает агентство Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв самодельного взрывного устройства прогремел между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро 3 апреля около 14:40. Погибли 10 человек, около 50 человек госпитализированы.

Ещё одно взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь восстания». Его удалось обезвредить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Проверяются и другие версии взрыва.