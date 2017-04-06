Киев, 6 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Предполагавшийся экспертами рост доллара по отношению к гривне стартовал, как и было предсказано. Ситуацию исследует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Ogo.ua Украинская купюра

В качестве основной причины называется блокада Донбасса, из-за которой уголь дорожает, а производство металлов, одной из основных составляющих украинского экспорта, падает. Имеет значение и задержка транша МВФ. Но, несмотря на все перечисленное, курс гривны не падает быстрыми темпами, поскольку агросектор закупает валюту, как это традиционно делается для финансирования посевной.

Тем временем новый, хотя и ожидаемый удар по гривне нанесло решение Лондонского суда, завершившего рассмотрение иска РФ к Украине. $3 млрд, взятые у России правительством Януковича, признаны украинским долгом. Пока что Украина имеет право обратиться с апелляцией и, конечно, этим правом воспользуется, хотя это не даст ничего, кроме затягивания времени. Похоже, что примеру МВФ, приостановившего кредитование украинской экономики, последуют и другие. Так, Всемирный банк перенес решение по предоставлению кредита Украине. Вероятно, также до выяснения обстоятельств, связанных с блокадой Донбасса.

Нацбанк Украины оптимистичен, несмотря на реальное положение дел. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук видит положительную тенденцию в «дедолларизации» населения, продолжающего с прошлого года активно сдавать валюту в обмен на родные гривны. То, что эта тенденция означает всего лишь проедание аварийного запаса населением, оставшимся без привычных доходов, не рассматривается экспертом в качестве рабочей гипотезы. Тут все дело в любви к родной валюте.

Подробности о нелегких путях украинской экономики читайте в статье: «Дефицит госбюджета вырос на 50% из-за блокады»: обзор экономики Украины

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