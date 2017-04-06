Москва, 6 апреля, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Состоящие на вооружении Индии 1000 танков Т-90С, возможно, принесут крупную прибыль российскому ВПК. Речь идет о возможной модернизации, обсуждение которой приводит в аналитическом материале военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ngzt.ru Танк Т-90С

Данные, приводимые американским изданием Bloomberg, не позволяют сделать однозначный вывод о глубине переработки, требуемой для модернизации индийских Т-90С. Все будет зависеть от выбора окончательной модели. Возможно, это будет самая современная модификация Т-90МС, в таком случае модернизация 1000 танков может принести «Уралвагонзаводу» до 2 млрд долларов. И такую сделку можно считать выгодной для индийской стороны, ведь закупка такого же количества танков последней модели обошлась бы значительно дороже.

Обсуждая вероятную танковую сделку, стоит отметить ее долгосрочные перспективы, ведь увеличение и модернизация индийского танкового парка предполагают пропорциональное увеличение работ российских специалистов по их обслуживанию и ремонту.

Общая сумма, таким образом, может достигнуть 8 млрд долл, что ставит эту сделку в один ряд с лидером в контрактах по поставке вооружений Индии. 272 истребителя СУ-30МКИ были поставлены Российским ВПК Индии за рекордные 12 млрд долларов.

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