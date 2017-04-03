Мадрид, 3 апреля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Испанский матадор получил глубокую рану шеи после атаки быка во время корриды на арене Лас-Вентас в столице Испании Мадриде, 3 апреля сообщает Reuters.

Vladimir Terán Altamirano Коррида

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460-килограммовый бык сбил с ног Даниэля Гарсию Наваррете. Представители Лас-Вентас заявили, что матадор получил ранение в шею глубиной около 15 сантиметров. Также пострадавший получил глубокую рану бедра.

Свидетелями происшествия стали 10 тыс. человек. Животное швыряло Даниэля Гарсию Наваррете по арене Лас-Вентас, пока другие матадоры не пришли ему на помощь.

2 апреля пострадавший перенес хирургическую операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, коррида является многовековой традицией Испании, она остается популярной и по сей день. Местные власти Мадрида все чаще сталкиваются с протестами общественных движений по защите прав животных, которые выступают против корриды.