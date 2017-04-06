Таллин, 6 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. 25 марта в современной Эстонии отмечается как важная дата «сплочения» вокруг антисоветскости и борьбы с «русской оккупацией». Перемещенные в 1949 году в дальние районы СССР пособники профашистских бандитов стали символом современной Эстонии, — пишет постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Флаг Эстонии

В свои личные обиды Эстония готова записать любое действие СССР, направленное на обеспечение своей безопасности в Прибалтике перед Великой Отечественной войной, или действия советских войск, сражавшихся с фашистами и их прихвостнями в Эстонии.

Русофобские высказывания становятся все более значимым фактором, который позволяет пробиться в эстонские правящие круги. Дружный хор политических деятелей, оплакивающих «жертв советской оккупации» (в котором не услыхать нынче ни одного претендующего на здравую оценку голоса), ясно указывает на достигнутую 100%-ную русофобию эстонских парламентариев. Не будем поздравлять их с таким достижением, а посочувствуем тем русским, которые составляют существенную часть населения Эстонии. Вынужденные терпеть оскорбления памяти предков, победивших фашизм, русские Эстонии не могут даже беспрепятственно провести марш «Бессмертного полка», сталкиваясь с противодействием таллинских властей.

Продолжение восхваления бандитов, именовавших себя «лесными братьями», и ложь по поводу советского периода эстонской истории разыгрывается нынешней таллинской администрацией как козырь, предающий ей вес в глазах Евросоюза. Не пора ли вспомнить эстонским политикам, что бывает, когда правда одерживает верх? А правда рано или поздно побеждает всегда.

Подробности в материале: Эстония: Русофобия — стержень государства

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