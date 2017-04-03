Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен не в полном объеме возобновил работу после взрыва, прогремевшего в 14:40 между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Как сообщила пресс-служба подземки, движение полностью открыто по 3-й, 4-й и 5-й линии.

По второй линии, на которой произошло ЧП, есть движение от «Купчино» к «Московской» на юге города и от станции «Петроградская» к станции «Парнас» на севере этой ветки.

На первой линии возобновлено движение от «площади Восстания» к «Девяткино» на север города и от «Нарвской к «Проспекту Ветеранов» на юго-западе.

«Усилен контроль на вход станций», — подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, все станции метро были закрыты через час после взрыва, в 15:40. Это вызвало транспортный коллапс в городе.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Погибли по меньшей мере 10 человек, около 50 человек госпитализированы.