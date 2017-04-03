Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 20:42 — ИА Регнум.



Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

Мнение, будто теракты в Петербурге выгодны власти для того, чтобы «сплотить» народ перед какой-либо угрозой, не выдерживает никакой критики — происшествие в Санкт-Петербурге во всех отношениях играет против интересов власти и потому, вероятно, является инструментом, направленным на обострение политической ситуации в стране. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на «Первом канале».

«Предположим, что это Путин. Можете объяснить, зачем? У него заоблачный рейтинг. Ему нужно, чтобы была тишь, гладь, божья благодать. Он избирается просто без всяких альтернатив», — заявил Кургинян.

«Если бы у него был низкий рейтинг, если бы его имидж не держался на том, что он стабильность держит — если бы не так всё было, тогда можно было бы вашу версию (версию, согласно которой власти имеют заинтересованность в терактах — прим. ИА REGNUM ) рассмотреть. А так приходится сказать, что это «ку-ку», — подчеркнул политолог.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда произошел подрыв. По официальным данным, погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжелые, 47. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Второй взрыв предотвращен.