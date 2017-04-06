Киев, 6 апреля, 2017, 03:43 — ИА Регнум.

Переходя от потрясающих исторических деяний протоукраинцев к делам современным, украинские аналитики обнаруживают способность к масштабнейшим стратегическим замыслам. Подробности озарений, просочившихся в украинскую прессу, анализирует в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Из ярчайших открытий последней украинской публицистики стоит выделить идею, посетившую одного из аналитиков львовского портала Zaxid.net. Автору размышления о Русском мире пришла в голову мысль — если уж его, как показывает практика, нельзя предотвратить, то, может быть, его можно возглавить? В упомянутой статье делается попытка обратиться к реальному положению дел, оценить повсеместную распространенность русского языка и ментальности. И задаться вопросом — как сделать так, чтобы наличие Русского мира вело не к любви к России, а совсем даже наоборот.

В качестве решительной меры по обретению лидерства в «мыкающемся без дела» Русском мире предлагается открытие русскоязычных вузов, в которых, помимо основных предметов, студенты будут изучать любовь к Украине и ее проекту. Хорошая идея, но «поздно, поздно!». Вряд ли сейчас речь идет об открытии центров заукраинской русскоязычной пропаганды на стационарной основе. «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие «Азовы» и так продолжают нести свое отношение к русской культуре многострадальным ДНР и ЛНР.

Сравнение украинской политики с российской позволило себе и другое издание. «Днепр вечерний» рассуждает о прошедших акциях сторонников Алексея Навального и вздыхает: вот ведь, в России лучшие люди против системы, но их так мало, а вот у нас, на Украине, худшие люди тоже против нашей, бандеровской системы, но их так много.

Причем речь не идет о личности Петра Порошенко, никто не поднимает вопроса — хорош ли он, плох ли. Констатируется общая неспособность майданных политиков к объединению страны. Более мобильная молодежь бежит из страны, люди постарше молча игнорируют призывы представителей киевской администрации.

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