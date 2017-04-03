Тула, 3 апреля, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 3 апреля.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

По словам главы региона, жители Тульской области с глубокой скорбью восприняли трагическое известие.

«Подобные циничные, варварские преступления не имеют никаких оправданий. Уверен, что все виновные в этом жестоком теракте понесут заслуженное наказание. От себя лично и от правительства Тульской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час туляки разделяют с Вами боль тяжелой утраты. Это наша общая трагедия», — отметил Алексей Дюмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 3 апреля в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, унесший жизни 10 человек, около 50 находятся в больнице. Взрывное устройство сработало в одном из вагонов метро на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:40 — в это время в метро всегда много людей. Кроме того, на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками.

СКР возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).