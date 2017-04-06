Мадрид, 6 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Баскский сепаратизм, в отличие от, скажем, галисийского, является одним из ярчайших сепаратизмов Испании. В чем состоят его особенности, разбирает подробно в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Ljrate.ru Икурринья — флаг Страны Басков

Самобытность басков, в отличие от их соседей испанцев и французов, во все эпохи была источником, из которого борцы за автономию черпали вдохновение.

Если же рассматривать современное движение за автономию басков, то его возникновение можно соотнести с братьями Сабино и Луису Гоири, создавшими флаг, гимн и нынешнее самоназвание Страны Басков. Изобретенное братьями Гоири слово «Эускади» — от «Euskal Herria», «земля басков», прочно вошло в европейский лексикон. Баскскую идентичность братья определяли как «расу», чистую и благородную, в отличие от испанцев и прочих. В оправдание можно сказать, что в конце XIX века мало кто догадывался, в какой мрачный ужас выльются безобидные, казалось бы, игры в расовое превосходство.

С начала XX века идеи баскского национализма подхватывает Баскская националистическая партия (PNV). В гражданской войне 1936 года баски приняли нейтралитет, осудив фашистов и поддержав на словах Республику. Попытка объявить себя автономией не дала баскским националистам возможности избежать франкистского захвата.

В годы диктатуры Франко попали под запрет не только мысли о сепаратизме, но даже и само наличие баскского языка стало, по указу фашистского правительства от 16 мая 1940 года, чем-то вроде преступления. В 1958 году неотмененные запреты на не-испанскость привели к возникновению баскской террористической организации Euskadi ta Askatasuna — «Страна Басков и Свобода». Известные под сокращением ETA, баскские террористы заявляют о себе как о «марксистски-социалистической» организации. Их деятельность, продолжающаяся и в наши дни, создает одно из препятствий к самоопределению Страны Басков законным путем.

Узнайте больше из статьи: Страна Басков: латентный сепаратизм

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