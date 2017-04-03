Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В отношении полицейских, проводивших антинаркотическое мероприятие в одной из школ Сестрорецка (Курортный район Санкт-Петербурга руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти назначена служебная проверка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Напомним, в конце марта во время профилактического мероприятия по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которого был задействован кинолог с собакой, учащихся школы поставили лицом к стене. Вдоль выстроенных у стены школьников прошла служебная собака. Никаких запрещенных веществ в учебном заведении обнаружено не было. Фотографии поставленных к стене школьников были размещены в Интернете и вызвали резкий отрицательный резонанс.

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Как отметили в МВД России, в ходе служебной проверки будет дана объективная и всесторонняя оценка действиям сотрудников полиции, в том числе будет проверено и то, как информация об акции была доведена до населения. «Об итогах проведения проверки будет сообщено дополнительно», — заявила Ирина Волк.

Как пояснили в МВД, всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» призвана привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.